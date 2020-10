Polizei Mönchengladbach

POL-MG: Mehrere Einbruchsdelikte am frühen Morgen

Mönchengladbach (ots)

Mehrere Einbruchsdelikte sind der Polizei Mönchengladbach am Donnerstag, 15. Oktober, morgens gemeldet worden.

In Bonnenbroich-Geneicken lösten unbekannte Täter um 5.19 Uhr das Alarmsystem eines Kindergartens an der Welfenstraße aus. Vor Ort hinterließen sie ein aufgehebeltes Küchenfenster sowie zerbrochene Blumentöpfe auf dem Boden. Nach ersten Feststellungen ist aber nichts entwendet worden.

Ebenfalls in Bonnenbroich-Geneicken nahm der Bewohner eines Reihenhauses an der Geneickener Straße gegen 5.30 Uhr ein Geräusch im Eingangsbereich des Hauses wahr. Als er das Licht im Flur einschaltete, flüchtete der Täter durch das zuvor von ihm aufgehebelte Fenster des Toilettenraums. Auch in diesem Fall wurde nichts gestohlen.

In Giesenkirchen an der Konstantinstraße entdeckte ein Firmengeschäftsführer gegen 5 Uhr beim Betreten eines Lagers in einem Büroraum eine unbekannte männliche Person mit einer Stirnlampe, die Sachen durchwühlte. Der unbekannte Täter, der eine Metalltür aufgehebelt und mehrere Räume durchwühlt hatte, flüchtete mit einer Bargeldsumme im zweistelligen Bereich als Beute. Die Täterbeschreibung: mittlere Statur, circa 80 Kilogramm schwer und schwarz gekleidet.

Zeugenhinweise erbittet die Polizei Mönchengladbach unter der Rufnummer 02161-290. (ds)

