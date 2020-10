Polizei Mönchengladbach

POL-MG: Körperverletzung nach Taxifahrt: Polizei stellt 23-jährigen Tatverdächtigen

Mönchengladbach (ots)

Nach einer Taxifahrt von Düsseldorf nach Mönchengladbach ist es am Mittwoch, 14. Oktober, gegen 12.20 Uhr im Bereich Friedrichstraße / Wilhelmstraße zu einer Körperverletzung gekommen. Der 57-jährige Taxifahrer aus Düsseldorf erlitt leichte Verletzungen. Den Tatverdächtigen, einen 23-Jährigen aus Saarbrücken, konnten Polizisten noch in Tatortnähe stellen.

Nach Angaben des Opfers hatte der Fahrgast am Zielort mit EC-Karte zahlen wollen, was aber nicht gelungen sei. Daraufhin habe der Mann gesagt, er werde die Summe besorgen, und habe an mehreren Büdchen nach Geld gefragt. Dem Taxifahrer kam das seltsam vor: Er habe mit seinem Handy ein Foto von dem Fahrgast gemacht und erklärt, er werde nun die Polizei verständigen. Als er sein Handy gezückt habe, habe der seitlich hinter ihm stehende Mann ihm einen Faustschlag gegen den Hinterkopf versetzt. Es kam zu einer körperlichen Auseinandersetzung, die erst endete, als ein Zeuge sich einmischte und den 23-Jährigen anbrüllte, er sollte von dem Taxifahrer ablassen. Der Tatverdächtige rannte daraufhin davon, konnte aber von einer Streifenwagenbesatzung an der Lüpertzender Straße angetroffen werden.

Zur Identitätsfeststellung brachten die Polizisten den Mann zur Wache. Nach Anzeigenerstattung und Abschluss der polizeilichen Maßnahmen wurde der Beschuldigte entlassen. (ds)

