Polizeipräsidium Mainz

POL-PPMZ: Mit Schlagstock geschlagen - Zeugen gesucht

Mainz (ots)

(Mainz-Neustadt) Am Samstag 01.08.20 um 21.48 Uhr meldet ein Mitarbeiter eines Lebensmittelgeschäfts in der Hattenbergstraße, dass sein 38-jähriger Kollege angegriffen worden sei. Ein unbekannter Mann sei aus dem Gebüsch gekommen und habe einen Schlagstock hinter dem Rücken hervorgezogen, in Richtung dessen Oberkörpers geschlagen und ihn am Arm getroffen und leicht verletzt. Als der Angreifer ein Messer zieht, flüchtet der 38-Jährige. Eine Fahndung nach dem Angreifer verläuft erfolglos. Der Gesuchte wird wie folgt beschrieben: ca. 40 Jahre alt, ca. 1,75-1,8 m groß, schwarze kurze Haare, schwarzer Vollbart, oberkörperfrei, schwarze Shorts, aufgrund Sprache und Erscheinungsbild eventuell türkisch-stämmig. Sachdienliche Hinweise nimmt die Polizei Mainz unter 06131-65-4210 entgegen.

