Kreispolizeibehörde Kleve

POL-KLE: Kevelaer - Einbruch

Schmuck und Tasche gestohlen

Kevelaer (ots)

Am Donnerstagmittag (04. Juli 2020) zwischen 11:30 und 13:00 Uhr drangen unbekannte Täter durch eine Terrassentür in die Erdgeschosswohnung eines Seniorenheims an der Straße Klostergarten ein. Sie durchwühlten alle Behältnisse und entwendeten Schmuck sowie eine Tasche samt Geldbörse. Hinweise zu verdächtigen Personen nimmt die Kripo Goch unter 02823 1080 entgegen. (cs)

