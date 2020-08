POL-PPMZ: Bäume und Büsche abgebrannt - Zeugen gesucht

Polizeipräsidium Mainz

(Mainz-Hechtsheim) Samstag, 01.08.2020, gegen 16.30 Uhr, muss die Mainzer Feuerwehr am Ortsrand von Hechtsheim, nahe der Hans-Stenner-Straße einen "Buschbrand" löschen. Vermutlich hat ein Schwedenfeuer den Brand ausgelöst. Eine durch die Polizei durchgeführte Anwohnerbefragung ergibt Hinweise, dass kurz vor dem Brandausbruch mehrere Jugendliche von der Brandstelle davongelaufen seien. Am Gebüsch entsteht ein Sachschaden in Höhe von mehreren Hundert Euro. Sachdienliche Hinweise nimmt die Polizei Mainz unter der Rufnummer 06131-65-4310 entgegen.

Bitte seien Sie aufgrund der allgemeinen Trockenheit besonders achtsam beim Umgang mit Feuer!

