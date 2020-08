Polizeipräsidium Mainz

POL-PPMZ: Ladendieb mit doppeltem Pech

Mainz (ots)

(Mainz-Bretzenheim) Ein 45 Jahre alter, aus Dortmund stammender Mann, entwendet am Samstag, 01.08.2020, gegen 18 Uhr in einem Schuhgeschäft im Gutenberg Center ein paar Flip-Flops. Er wird dabei vom Verkaufspersonal beobachtet, verfolgt und festgehalten. Die hinzugerufenen Polizeibeamten stellen im rahmen der Personenüberprüfung fest, dass gegen den stark alkoholisierten Ladendieb ein Haftbefehl besteht. Die Überstellung in die Justizvollzugsanstalt konnte der Mann durch Zahlen der Geldstrafe noch abwenden; für den Diebstahl der Flip-Flops erwartet ihn nun ein neues Strafverfahren.

