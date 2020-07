Polizeipräsidium Mainz

POL-PPMZ: Mehrere Betrugsfälle durch Gewinnversprechen am Telefon

Mainz (ots)

"Sie haben gewonnen!" Wer freut sich nicht, das zu hören? Wer aber eine solche Nachricht bekommt, sollte vorsichtig sein. Denn dabei handelt es sich nicht selten um eine hinterhältige Betrugsmasche mit einem falschen Gewinnversprechen. Im Juli 2020 haben sich insgesamt elf Betrugsfälle durch Gewinnversprechen am Telefon ereignet. Neun Mal bleibt es beim Versuch, in zwei Fällen sind Schäden jeweils in Höhe eines vierstelligen Betrages entstanden.

In den aktuellen Fällen wird den Geschädigten am Telefon zunächst ein Gewinn im fünfstelligen Bereich versprochen. Um den Gewinn zu erhalten, müsse man zunächst Guthabenkarten von verschiedenen Anbietern im Wert eines vierstelligen Betrages kaufen und die Codes an den Anrufer weitergeben. Zum Teil haben die Geschädigten mehrere Tausend Euro verloren.

Nähere Informationen zu falschen Gewinnversprechen sowie die Tricks der Täter erfahren Sie unter www.polizei-beratung.de.

