POL-PPMZ: Versuchter Trickdiebstahl - Betrüger geben sich als Stromableser aus

Mainz (ots)

Donnerstag, 30.07.2020, 12:30 Uhr

Zwei unbekannte Männer folgen einem 84-Jährigen zu seiner Wohnungstür in der Mainzer Oberstadt. Als seine Frau ihm die Tür öffnet, geben sich die beiden Männer als Mitarbeiter der "Wohnbau" aus und geben an, dass sie Strom ablesen müssten. Einer der beiden Männer lenkt das Ehepaar ab, so dass der andere unbeobachtet das Schlafzimmer durchwühlen kann. Nach Angaben des Ehepaares wurde nichts entwendet.

Personenbeschreibung:

Person 1:

- circa 18 Jahre - circa 185 cm - dünn - weißes Hemd

Person 2:

- circa 50 Jahre - circa 180 cm - kräftig - graue Haare und grauer Bart - blaues Hemd mit lila Punkten

Wer sachdienliche Hinweise zu dem genannten Fall geben kann, wird gebeten sich mit der Kriminalpolizei Mainz unter der Rufnummer 06131/ 65-3633 in Verbindung zu setzen.

