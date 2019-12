Polizeipräsidium Recklinghausen

POL-RE: Bottrop: Radfahrer angefahren - leichtverletzt

Recklinghausen (ots)

Am Dienstagmittag fuhr ein 53-jähriger Radfahrer aus Bottrop auf der Pastor-Dahlmann-Straße in Richtung Westen. Im Bereich einer Einmündung (ebenfalls Pastor-Dahlmann-Straße) bog er nach links ab kollidierte mit dem Auto einer 57-Jährigen aus Bottrop. Sie war in Richtung Norden gefahren. Bei dem anschließenden Sturz verletzte sich der Radfahrer leicht. Medizinische Hilfe war vor Ort nicht notwendig. Es enstand 4.000 Euro Sachschaden.

