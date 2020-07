Polizeipräsidium Mainz

POL-PPMZ: Verkehrsunfall mit Verletzten

Mainz (ots)

Mittwoch, 29.07.2020, 16:20 Uhr

An der Kreuzung Carl-Zeiss-Straße / Wilhelm-Maybach-Straße gilt die Regelung "rechts vor links". Ein 20-jähriger Autofahrer sieht das Auto eines 19-Jährigen nicht und nimmt ihm die Vorfahrt, sodass es zur Kollision kommt. Durch den Aufprall kippt das Fahrzeug des 20-Jährigen auf die linke Fahrzeugseite um und kommt schließlich an einer Grundstücksumzäunung zum Stehen. Hierdurch wird der Gartenzaun beschädigt. Beide Fahrer werden leicht verletzt; der 19-Jährige wird in einem Krankenhause behandelt. Beide Fahrzeuge werden abgeschleppt.

Wer sachdienliche Hinweise zu dem genannten Fall geben kann, wird gebeten sich mit der Polizeiinspektion Mainz 3 unter der Rufnummer 06131/65-4310 in Verbindung zu setzen. Hinweise können auch per E-Mail unter pimainz3@polizei.rlp.de an die Polizei übermittelt werden.

