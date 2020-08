Polizeipräsidium Mainz

POL-PPMZ: Nach Körperverletzung Opfer gefolgt - jetzt ist der Führerschein weg!

Mainz (ots)

(Mainz-Altstadt, Mainz-Hechtsheim) Am Sonntagmorgen kommt es in einem Club der Mainzer Altstadt zu einer Körperverletzung zum Nachteil einer 29-Jährigen Mainzerin. Diese verlässt daraufhin den Club und tritt mit einem Taxi den Heimweg an. Als sie merkt, dass der Mann sie mit einem Pkw verfolgt, informiert sie die Polizei. Gegen 5.30 Uhr wird der 32 Jahre alte Mann, der in Mainz wohnt, in Mainz-Hechtsheim einer Kontrolle unterzogen, dabei wird festgestellt, dass der Mann deutlich alkoholisiert ist. Einen Atemalkoholtest lehnt er ab, daraufhin wird er zwecks Entnahme einer Blutprobe mit zur Dienststelle genommen. Nun wird nicht nur wegen Körperverletzung, sondern auch wegen der Trunkenheitsfahrt eine Anzeige vorgelegt, der Führerschein ist beschlagnahmt.

