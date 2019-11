Kreispolizeibehörde Viersen

POL-VIE: Ein Schwerverletzter nach Verkehrsunfall

Viersen (ots)

Am heutigen Donnerstag, d. 07.11. , gegen 15.20 Uhr befährt ein 72-jähriger aus Dülken die K 8 aus Viersen kommend in Richtung Hausen. Er will auf die BAB 61 in Richtung Venlo auffahren und übersieht dabei vermutlich aufgrund der tief stehenden Sonne einen 29-jährigen Mofafahrer aus Viersen, der ihm entgegen kommt. Beim Zusammenprall zieht sich der Mofafahrer schwere Beinverletzungen zu und muss stationär in einem Krankenhaus verbleiben.

