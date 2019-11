Kreispolizeibehörde Viersen

POL-VIE: Kempen: Nach gefährlichem Überholmanöver: Strafanzeige

Kempen: (ots)

Mit einem gefährlichen Überholmanöver machte am Mittwoch um 21:20 Uhr ein 22-jähriger deutscher Autofahrer aus Nettetal auf der Mülhausener Straße auf sich aufmerksam. Der junge Autofahrer kam aus Richtung Kempen und überholte mit offenbar überhöhter Geschwindigkeit einen vorausfahrenden Wagen. Hierbei geriet er auf der Sperrfläche der Kreuzung in den Gegenverkehr. Eine in Gegenrichtung fahrende Streifenwagenbesatzung der Wache Kempen, die den Überholvorgang bereits beobachtet hatte, musste noch einmal stark abbremsen, um nicht mit dem Nettetaler zu kollidieren. Die Einsatzkräfte stoppten den Fahrer an einer roten Ampel in Mülhausen. Bei der Kontrolle zeigte der Mann Zeichen eines möglichen Drogenkonsums. Er gab an, dass er unter dem Einfluss ärztlicher verordneter Medikamente stehen würde. Der Drogenvortest verlief positiv u.a. auf Amphetamine. Der Fahrer wurde zur Blutprobe gebeten, seinen Führerschein stellten die Einsatzkräfte sicher. Die Ermittlungen dauern an./ah (1330)

