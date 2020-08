Polizeipräsidium Mainz

POL-PPMZ: Radargerät beschädigt - Zeugen gesucht!

Mainz (ots)

(Mainz-Bretzenheim) Durch unbekannte Täter wird in der Nacht zum Samstag ein durch die Polizei aufgestellter Anhänger zur Geschwindigkeitsmessung an der B40 in Höhe Mainz-Bretzenheim durch Farbschmierereien beschädigt. Das Gerät war mehrere Stunden nicht einsatzbereit.

Die Polizei ermittelt wegen Sachbeschädigung gegen Unbekannt; sachdienliche Hinweise nimmt die Polizei unter der 06131-65-4310 entgegen.

