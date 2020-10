Polizei Mönchengladbach

POL-MG: Neuwertiges E-Bike vor den Augen des Eigentümers gestohlen

Während ein 56-Jähriger Mann am Dienstag gegen 13.230 Uhr in einer Apotheke wartete, stahl ein Unbekannter sein davor abgestelltes, neuwertiges E-Bike.

Bevor der Eigentümer des Rades die Apotheke betrat, schloss er das Fahrrad ab und steckte sowohl den Schlüssel als auch das Display ein. Noch während in dem Geschäft watete, sah er bei einem Blick aus dem Fenster, dass sich ein Unbekannter an seinem Rad zu schaffen machte. Er ging sofort raus, konnte aber nur noch vergeblich versuchen, das Rad am Gepäckträger festzuhalten. Es verschwand samt Dieb über die Dahlener Straße in Richtung Rheydt-City.

Der Dieb konnte nur sehr vage als dunkelhäutiger Mann mit blauer Oberbekleidung und blauer Jeans beschrieben werden. Eine polizeiliche Fahndung verlief negativ.

Das E-Bike ist vom Hersteller "Riese & Müller", Typ Homage GT Vario, und in den Farben Metallic und Blau gehalten. Es hat zwei Akkus, ein elektrischer Betrieb dürfte allerdings im gestohlenen Zustand unmöglich sein, da sich Schlüssel und Display beim Eigentümer befinden. Der Wert liegt im vierstelligen Bereich.

Zeugen, die Angaben zur Tat und insbesondere zum Täter machen können werden gebeten, sich unter der Rufnummer 02161-290 zu melden. Selbiges gilt für den Fall, dass ein entsprechendes E-Bike zum Kauf angeboten wurde. (cw)

