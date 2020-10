Polizei Mönchengladbach

POL-MG: Einbrecher am Werk: Reihenhaus, Wohnung, Gaststätte und Kindergarten als Tatorte

Mönchengladbach (ots)

Vier Einbruchsdelikte sind der Polizei Mönchengladbach am Dienstag, 13. Oktober, angezeigt worden. Tatorte waren ein Reihenhaus in Wanlo, eine Wohnung in einem Mehrfamilienhaus in Gladbach sowie eine Gaststätte und ein Kindergarten in Bonnenbroich-Geneicken.

Bei einem Tageswohnungseinbruch am Dienstag zwischen 8.30 und 16 Uhr in Wanlo am Marderweg gelangten unbekannte Täter über den Garten durch eine aufgebrochene Kellertüre in ein Reihenhaus. Sie durchwühlten das gesamte Haus. Aus einem gewaltsam geöffneten Tresor entnahmen sie Schmuck und flohen mit der Beute durch die Terrassentür in unbekannte Richtung.

Gewaltsam öffneten unbekannte Täter am Dienstag zwischen 7.10 und 16.30 Uhr eine Wohnungstür in einem Mehrfamilienhaus in Gladbach an der Gneisenaustraße. Sie durchsuchten die Wohnung, entwendeten aber nach ersten Feststellungen nichts.

In einer Gaststätte in Bonnenbroich-Geneicken an der Schlossstraße hebelten unbekannte Täter Spielautomaten auf und stahlen daraus sowie aus einer Schublade Bargeld. Die Tat muss zwischen Montag, 23 Uhr, und Dienstag, 11.45 Uhr, begangen worden sein.

In einer Kindertagesstätte in Bonnenbroich-Geneicken an der Dohler Straße erbeuteten Einbrecher irgendwann im Zeitraum zwischen Montag, 16.30 Uhr, und Dienstag, 7.30 Uhr, eine geringe Menge Münzgeld. Die Täter hatten ein Fenster aufgehebelt, um in das Gebäude zu gelangen. Aus dem Büro der Kita ließen sie die Geldbörse mitgehen.

Die Polizei Mönchengladbach bittet um Zeugenhinweise zu diesen vier Einbruchsdelikten unter der Rufnummer 02161-290. (ds)

Rückfragen von Journalisten bitte an:

Polizei Mönchengladbach

Pressestelle

Telefon: 02161-2910222

E-Mail: pressestelle.moenchengladbach@polizei.nrw.de

https://moenchengladbach.polizei.nrw

Original-Content von: Polizei Mönchengladbach, übermittelt durch news aktuell