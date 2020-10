Polizei Mönchengladbach

POL-MG: Filialleiter hält einen Ladendieb fest - Vier weitere Tatverdächtige können fliehen

Mönchengladbach (ots)

Nach einem Ladendiebstahl in einem Lebensmittelgeschäft in Lürrip an der Neusser Straße - begangen am Montag, 12. Oktober, gegen 16.10 Uhr - hat der Filialleiter einen mutmaßlichen Täter festhalten können. Vier weitere Tatverdächtige konnten hingegen unerkannt fliehen.

Der Filialleiter gab an, dass der 23-jährige Beschuldigte gemeinsam mit vier weiteren männlichen Personen vermutlich nordafrikanischer Herkunft, mit mehreren Lebensmitteln bepackt, ohne zu zahlen, den Kassenbereich passiert habe. Zumindest den 23-Jährigen habe er am Arm packen und festhalten können, die anderen vier seien mit ihrer Beute geflüchtet. Eine Nahbereichsfahndung führte nicht auf ihre Spur.

In seiner Jacke führte der 23-Jährige griffbereit ein Faltmesser mit sich, welches auf den ersten Blick wie eine einfache schwarze Kreditkarte aussah. Die Plastikkarte lässt sich jedoch so falten, dass daraus eine Art Einhandmesser mit festem Griff und einer circa fünf Zentimeter langen Klinge entsteht. Als die Polizisten dem Beschuldigten das Messer abnahmen, verlangte dieser es mit wilden Gesten zurück. Es wurde jedoch beschlagnahmt. Die Lebensmittel wurden vor Ort an den Filialleiter übergeben.

Der 23-Jährige, der ein Hausverbot sowie eine Strafanzeige wegen Ladendiebstahl kassierte, wurde nach Abschluss der polizeilichen Maßnahmen vor Ort entlassen.

Die Polizei Mönchengladbach bittet um Hinweise in diesem Fall - insbesondere auf die vier geflüchteten Täter - unter der Rufnummer 02161-290. (ds)

