Polizei Mönchengladbach

POL-MG: Unfall zwischen Radfahrer und Elektrorollerfahrer: beide schwer verletzt

Mönchengladbach (ots)

Am Dienstag, 13. Oktober, gegen 16.30 Uhr hat sich auf der Monschauer Straße in Holt ein Unfall zwischen einem 16-jährigen Radfahrer und dem 32-jährigen Fahrer eines Elektrorollers ereignet. Beide Unfallbeteiligten wurden schwer verletzt ins Krankenhaus gebracht.

Der 32-Jährige fuhr auf dem Roller auf der Monschauer Straße (Vorfahrtsstraße) in Richtung Aachener Straße. Der 16-jährige Radfahrer war zeitgleich auf dem Geh- und Radweg der Gingterstraße in Richtung Monschauer Straße unterwegs. An der Kreuzung hielt er zunächst an, fuhr dann aber auf die Monschauer Straße, um sie zu überqueren. Dabei stieß er mit dem Elektroroller zusammen. (km)

Original-Content von: Polizei Mönchengladbach, übermittelt durch news aktuell