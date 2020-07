Polizeipräsidium Mannheim

POL-MA: Helmstadt-Bargen/Rhein-Neckar-Kreis: Frau verlor Kontrolle über ihr Fahrzeug - Polizei sucht Zeugen

Helmstadt-Bargen/Rhein-Neckar-Kreis (ots)

Aus bislang unbekannter Ursache verlor die 38-jährige Fahrerin eines Chryslers am Mittwochnachmittag gegen 14.30 Uhr auf der B 292 in Höhe der katholischen Kirche an der Einmündung der L 530 die Kontrolle über ihr Fahrzeug. Dieses geriet ins Schleudern, drehte sich um 180 Grad und schleuderte über alle Fahrstreifen. Durch eine Kollision mit den Leitplanken im Einfahrtsbereich eines Parkplatzes auf der Gegenfahrbahn kam das Auto zum Stehen. Die 38-Jährige wurde hierbei leicht verletzt. Sie wurde mit einem Rettungswagen in eine nahe gelegene Klinik gebracht. Die beiden 5-jährigen Kinder der Frau, die ebenfalls in dem Fahrzeug saßen, blieben unverletzt und wurden in die Obhut des Vaters gegeben. Der Chrysler PT Cruiser war nicht mehr fahrbereit und musste in eine Werkstatt abgeschleppt werden. Zeugen, die den Unfall beobachtet haben und sachdienliche Hinweise zum Unfallhergang geben können, werden gebeten, sich beim Polizeirevier Sinsheim, Tel.: 07261/690-0 zu melden.

