Polizei Rheinisch-Bergischer Kreis

POL-RBK: Bergisch Gladbach - Fahrer eines E-Scooters musste mit zur Blutprobe

Bergisch Gladbach (ots)

Bei einer Verkehrskontrolle ist am späten Donnerstagabend (25.06.) ein 30-jähriger Bergisch Gladbacher aufgefallen.

Er war kurz vor 23:00 Uhr auf der Overather Straße in Bensberg unterwegs. Da der 30-Jährige bereits am späten Dienstagabend unter Betäubungsmitteleinfluss überprüft worden war, hielten ihn die Beamten erneut an.

Bei der Kontrolle zeigte er auch am Donnerstag deutliche Anzeichen für den Konsum von Betäubungsmitteln. Auf Vorhalt räumte er ein, vor geraumer Zeit Cannabis konsumiert zu haben. Ein Vortest verlief positiv auf THC.

Sollte das Ergebnis der Blutprobe den Vortest bestätigen, dann muss der 30-Jährige mit einem weiteren Bußgeldverfahren rechnen. Die Weiterfahrt wurde ihm auch am Donnerstag untersagt. (rb)

