Polizei Rheinisch-Bergischer Kreis

POL-RBK: Bergisch Gladbach - Radfahrerin am Bensberger See gestürzt

Bergisch Gladbach (ots)

Eine 48-jährige Kölnerin ist am Donnerstagnachmittag (25.06.) mit ihrem Fahrrad ohne Fremdverschulden gestürzt.

Um kurz nach 15:00 Uhr fuhr sie zunächst von der Saaler Straße auf den asphaltierten und leicht abschüssigen Bereich des Saaler Mühlenweges. Dann wechselte sie nach rechts auf den geschotterten Weg und verlor dabei die Kontrolle über ihr Rad.

Der Rettungsdienst versorgte die Kölnerin zunächst an der Unfallstelle und brachte sie anschließend zur weiteren Versorgung in ein örtliches Krankenhaus. An dem Rad entstand nur geringer Sachschaden. (rb)

Rückfragen bitte an:

Kreispolizeibehörde Rheinisch-Bergischer Kreis

Pressestelle

Telefon: 02202 205 120

E-Mail: pressestelle.rheinisch-bergischer-kreis@polizei.nrw.de

Original-Content von: Polizei Rheinisch-Bergischer Kreis, übermittelt durch news aktuell