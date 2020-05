Polizeiinspektion Cuxhaven

POL-CUX: Diebstahl von hochwertigem Werkzeug ++++ LKW verliert Anbauteil - drei nachfolgende PKW schwer beschädigt ++++ Alkoholisiert schweren Unfall verursacht

Cuxhaven (ots)

Diebstahl von hochwertigem Werkzeug

Geestland. In der Nacht von Montag auf Dienstag (25./26.05.2020) drangen bisher unbekannte Täter in die Räumlichkeiten einer Holzverarbeitungsfirma in Geestland (OT Köhlen) ein. Hier wurden diverse hochwertige Werkzeuge wie Motor- und Kreissägen entwendet. Zeugen werden gebeten sich beim Polizeikommissariat Geestland (04743-9280) zu melden.

+++++

LKW verliert Anbauteil - drei nachfolgende PKW schwer beschädigt

Loxstedt/BAB27. Montagmittag (25.05.2020) befuhren drei Pkw gegen 12:00 Uhr hintereinander die Autobahn 27 in Richtung Bremen. In Höhe der Anschlussstelle Bremerhaven-Süd fuhren die Fahrzeuge über ein großes Fahrzeugteil auf dem Fahrstreifen, welches augenscheinlich von einem Lkw verloren wurde. An den beteiligten drei Fahrzeugen entstanden erhebliche Sachschäden. Zeugen, die Hinweise auf den Verursacher geben können, werden gebeten, sich beim Polizeikommissariat Geestland (04743-9280) zu melden.

+++++

Alkoholisiert schweren Unfall verursacht

Hagen im Bremischen/BAB27. Ein 37-jähriger Mann aus Hagen im Bremischen befuhr am Montagabend (25.05.2020) gegen 19:30 Uhr die Kreisstraße 51 aus Sandstedt kommend. Er beabsichtigte nach Spurenlage an der Anschlussstelle Hagen in Richtung Bremen auf die Autobahn 27 aufzufahren. Vermutlich aufgrund von Alkoholbeeinflussung und nicht angepasster Geschwindigkeit kam er von der Fahrbahn ab und überfuhr die im Einmündungsbereich befindliche Verkehrsinsel. Hier prallte der Pkw gegen ein massives Verkehrszeichen, welches durch den Zusammenstoß stark beschädigt wurde. Am Pkw entstand wirtschaftlicher Totalschaden. Die gesamte Schadenshöhe wird auf 15.000 Euro geschätzt. Dem Fahrzeugführer wurde eine Blutprobe entnommen, sein Führerschein wurde sichergestellt.

