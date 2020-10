Polizeiinspektion Cloppenburg / Vechta

POL-CLP: Lohne OT Kroge -Verkehrsunfallflucht mit anschließenden Fahndungsmaßnahmen unter Einbeziehung eines Polizeihubschraubers-

Cloppenburg/Vechta (ots)

Am 03.10.2020, gegen 14:30 Uhr, kam es auf der Kroger Straße zu einem Verkehrsunfall. Aus ungeklärten Gründen kam ein silberner Golf von der Straße ab und verunfallte. Die beiden männlichen Insassen flüchteten fußläufig in ein angrenzendes Waldgebiet. Im Rahmen der Unfallaufnahme wurde festgestellt, dass es sich bei den angebrachten Kennzeichen um eine Totalfälschung handelte. Im Rahmen der Fahndungsmaßnahmen wurde auch ein Polizeihubschrauber eingesetzt. Zeugen des Verkehrsunfalles oder der anschließenden Flucht der beiden männlichen Personen werden gebeten sich mit der Polizei Lohne (04442-808460) in Verbindung zu setzen.

