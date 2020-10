Polizeiinspektion Cloppenburg / Vechta

POL-CLP: Pressemeldung für den Bereich Cloppenburg vom 03./04.10.2020

Cloppenburg/Vechta (ots)

Cloppenburg - Mehrere Sachbeschädigungen an Pkw

In der Nacht von Freitag, den 02.10.2020, auf Samstag, den 03.10.2020, wurden im Bereich der Straße Landwehr mehrere Pkw an den Außenspiegeln beschädigt. Es entstand ein Sachschaden von mehreren hundert Euro. Sachdienliche Hinweise nimmt die Polizei Cloppenburg unter 04471/1860-115 entgegen.

Cloppenburg / Cappeln - Mehrere Fahrten unter Alkoholeinfluss

In der Nacht von Samstag auf Sonntag kam es im Stadtgebiet Cloppenburg sowie in der Gemeinde Cappeln zu insgesamt drei Fahrten unter Alkoholeinfluss.

Am Samstag, dem 03.10.2020, befuhr ein 26-Jähriger aus Cappeln mit seinem Pkw die Blumenstraße in Cappeln. Bei der Verkehrskontrolle stellten die Polizeibeamten bei dem Fahrzeugführer Alkoholgeruch in der Atemluft fest. Ein vor Ort durchgeführter Atemalkoholtest ergab einen Alkoholwert von 1,19 Promille.

Ebenso unter Alkoholeinfluss wurde am Sonntag, dem 04.10.2020, gegen 03:30 Uhr, ein 29-jähriger Fahrer eines Pkw auf der Bahnhofstraße in Cloppenburg angetroffen. Ein Atemalkoholtest ergab bei dem Cloppenburger einen Wert von 1,76 Promille. Sowohl der 26-Jährige aus der Gemeinde Cappeln als auch der 29-jährige Cloppenburger wurden zwecks Durchführung einer Blutentnahme dem örtlichen Krankenhaus zugeführt. Dort wurde ihnen durch einen Arzt eine Blutprobe entnommen. Gegen die beiden wurden Ermittlungsverfahren wegen Trunkenheit im Verkehr eingeleitet; deren Führerscheine wurde beschlagnahmt.

Gegen Mitternacht wurde ein 31-Jähriger in seinem Pkw auf dem Herzog-Erich-Ring in Cloppenburg einer Verkehrskontrolle unterzogen. Ein Atemalkoholtest ergab einen Wert von 0,61 Promille. Die Weiterfahrt wurde dem Osnabrücker untersagt. Zudem wurde gegen ihn ein Verkehrsordnungswidrigkeitenverfahren wegen des Verstoßes gegen § 24a StVG eingeleitet. Bei einem einmaligen Verstoß gegen diese Vorschrift erwarten ihn ein Bußgeld in Höhe von 500,00 Euro, ein Monat Fahrverbot sowie zwei Punkte in Flensburg.

Cloppenburg - Fahren ohne Fahrerlaubnis

Am frühen Morgen des 04.10.2020 befuhr eine 79-Jährige aus Cloppenburg die Löninger Straße in Cloppenburg. Bei einer allgemeinen Verkehrskontrolle wurde festgestellt, dass diese trotz bestehenden Fahrverbotes den Pkw geführt hat. Gegen die Fahrerin wurde ein Ermittlungsverfahren wegen Fahren ohne Fahrerlaubnis eingeleitet. Die Weiterfahrt wurde ihr untersagt.

Rückfragen bitte an:

Polizeiinspektion Cloppenburg / Vechta

Telefon: 04471/1860-115

E-Mail: pressestelle@pi-clp.polizei.niedersachsen.de

https://www.pd-ol.polizei-nds.de/dienststellen/polizeiinspektion_clop

penburg_vechta/herzlich-willkommen-bei-der-polizeiinspektion-cloppenb

urgvechta-33.html

Original-Content von: Polizeiinspektion Cloppenburg / Vechta, übermittelt durch news aktuell