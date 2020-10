Polizeiinspektion Cloppenburg / Vechta

POL-CLP: Pressemeldung des Polizeikommissariates Vechta vom 04.10.2020

Cloppenburg/Vechta (ots)

Lohne - Verkehrsunfallflucht Ein bisher noch unbekannter Fahrzeugführer hat am Freitagmittag, 02.10.2020, gegen 12:00 Uhr, in der "Schürmannstraße" den Zaun eines Einfamilienhauses beschädigt und ist im Anschluss mit dem PKW geflüchtet. Der massive Zaun wurde so stark beschädigt, dass dieser durch Holzlatten vor dem Einstürzen gesichert werden musste. Die genaue Schadenshöhe ist bisher nicht bekannt und muss durch einen Gutachter ermittelt werden. Personen, die den Unfall beobachtet haben oder sachdienliche Hinweise zum Verursacher geben können, werden gebeten sich mit der Polizei in Lohne unter Tel.: 04442/80846-0 in Verbindung zu setzen.

Vechta - Trunkenheit im Straßenverkehr

Am 03.10.2020, gegen 23:41 Uhr, meldet eine Fahrzeugführerin einen unmittelbar auf der Fahrbahn befindlichen Radfahrer, der den Visbeker Damm in Richtung Vechta mit erheblichen "Schlaglinien" befuhr. Im Rahmen der anschließend durchgeführten Kontrolle wird bei dem 18-Jährigen aus Vechta ein freiwilliger Alcotest durchgeführt. Dieser ergibt ein Wert von 1,64 Promille. Eine Blutprobe wurde entnommen und ein entsprechendes Strafverfahren eingeleitet. Die Weiterfahrt wurde untersagt.

Vechta - Trunkenheit im Straßenverkehr

Am Samstag, den 03.10.2020 gegen 20:30 Uhr, überholte ein 34- jähriger Osnabrücker in der Großen Straße in Vechta mit einem Pkw mit überhöhter Geschwindigkeit einen zivilen Streifenwagen der Polizei. Im Rahmen der anschließenden Kontrolle des Fahrzeugführers wurde ein Atemalkoholtest durchgeführt. Dieser ergab einen Wert von 1,70 Promille. Dem Fahrzeugführer wurde eine Blutprobe entnommen, der Führerschein sichergestellt und ein entsprechendes Strafverfahren eingeleitet. Die Weiterfahrt wurde untersagt.

Steinfeld - Trunkenheit im Verkehr, Fahren ohne Fahrerlaubnis, Urkundenfälschung

Am Samstag, 03.10.20, gg. 21.15 Uhr, befuhr ein 23jähriger Steinfelder mit seinem Pkw den Honkomper Weg in Steinfeld. Bei der Kontrolle wurde festgestellt, dass dieser stark unter Alkoholeinfluss stand. Eine Blutentnahme wurde durchgeführt. Bei der Überprüfung des Führerscheines wurde festgestellt, dass dieser gefälscht war und er somit nicht im Besitz einer Fahrerlaubnis war. Ihn erwartet jetzt ein Strafverfahren. Weiterfahren durfte er nicht mehr.

Vechta - Wechselseitige Körperverletzung

Am Sonntag, 04.10.2020, gg. 02:04 Uhr, kommt es in einer Lokalität in der Großen Straße in Vechta aus ungeklärter Ursache zu einer körperlichen Auseinandersetzung zwischen einer unbekannten Anzahl an Personen. Hierbei werden ein 21-jährigen und zwei 22-jährige Vechtaer leicht verletzt. Entsprechende Strafverfahren werden eingeleitet. Personen, die den Vorfall beobachtet haben oder sachdienliche Hinweise zum Sachverhalt geben können, werden gebeten sich mit der Polizei in Vechta unter Tel.: 04441-9430 in Verbindung zu setzen.

Vechta - Fahren ohne Fahrerlaubnis

Am Sonntag, 04.10.2020, gegen 03:20 Uhr beabsichtigt eine Streifenwagenbesatzung ein Kleinkraftrad in der Marschstraße zu kontrollieren. Der zu diesem Zeitpunkt unbekannte Kleinkraftradführer versucht sich zunächst durch Flucht einer Kontrolle zu entziehen. Er kann jedoch wenig später an der Wohnanschrift kontrolliert werden. Hier stellt sich heraus, dass der 16-jährige Kleinkraftradführer nicht im Besitz der erforderlichen Fahrerlaubnis ist. Er wird in die Obhut seiner Eltern übergeben. Ein entsprechendes Strafverfahren wird eingeleitet.

Verkehrsunfallflucht in Vechta

Zur Tatzeit, Freitag, 02.10.2020, 15:30 Uhr bis Samstag, 03.10.2020, 15:00 Uhr, beschädigte ein unbekanntes Kraftfahrzeug beim Ein-/o. Ausparken auf dem Parkplatzgelände in Vechta, Große Straße, hinter einer dortigen Bank, einen roten PKW Renault Twingo. Der Fahrer vom unbekannten Kraftfahrzeug entfernte sich danach unerlaubt von der Unfallstelle.

