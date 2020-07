Polizei Lippe

POL-LIP: Barntrup - Raubdelikt

Lippe (ots)

(LW) Wie der Polizei erst jetzt bekannt wurde, kam es am 10.07. gegen 14.15 Uhr am Marktplatz in Barntrup zu einer Raubstraftat. Eine 58-jährige Frau aus Aerzen befand sich auf dem Marktplatz in Höhe eines Schuhgeschäftes. Dort wurde sie von einem Mann angesprochen und um Feuer für eine Zigarette gebeten. Unvermittelt zog der Mann ein Messer, hielt es der Geschädigten vor das Gesicht und forderte sie auf, ihr Geld herauszugeben. Die verängstigte Frau nahm daraufhin ihre Geldbörse, in der sich ein nicht genau bekannter Bargeldbetrag befand, aus ihrer Handtasche. Diese wurde ihr sogleich durch den Täter entrissen. Im Anschluss drohte der Täter ihr, falls sie die Polizei verständigen würde und flüchtete in Richtung Obere Straße. Der Täter wird wie folgt beschrieben: ca. 180 cm groß, ca. 40 Jahre, braunes kurzes glattes Haar, sprach akzentfrei hochdeutsch, bekleidet mit Bluejeans, dunklem Shirt, Adidas-Turnschuhen, trug eine Textiljacke über dem Arm. Zeugen, die Angaben zu der Tat oder dem Täter machen können oder denen im fraglichen Zeitraum eine Person aufgefallen ist, die in Richtung Obere Straße gelaufen ist, werden gebeten, sich mit der Polizei in Detmold unter der Telefonnummer 05231 - 6090 in Verbindung zu setzen.

