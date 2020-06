Bundespolizeiinspektion Flensburg

BPOL-FL: Kontrollen im Grenzraum: Messer, Pfefferspray, Rauschgift und Schlagstock sichergestellt; abgängige Mädchen in Obhut genommen

Flensburg/Harrislee/Handewitt (ots)

Die Flensburger Bundespolizei hatte gestern Nachmittag bei einer Kontrolle im Norden Flensburgs bei einem 31-jährigen Deutschen in der Hosentasche ein griffbereites Einhandmesser sowie ein Pfefferspray festgestellt. Ebenfalls fanden die Bundespolizisten drei Kugeln Heroin (ca. 4 Gramm) Die Gegenstände wurden sichergestellt und Anzeigen wegen Verstoßes gegen das Waffen - und Betäubungsmittelgesetz gefertigt.

Bei einer Kontrolle auf dem Parkplatz Handewitter Forst wurde bei einem 31-jährigen Polen ein Schlagstock sichergestellt. Auch er muss mit einer Anzeige rechnen.

Heute Morgen gegen 04.15 Uhr wurden in Niehuus zwei Mädchen durch eine Streife der Bundespolizei festgestellt. Es stellte sich heraus, dass es sich um eine 13-jährige Dänin und eine 14-jährige Deutsche handelte. Sie wurden in Obhut genommen. Die Ältere galt als vermisst und wurde später von einer Betreuerin abgeholt. Die 13-jährige wurde an die dänische Polizei übergeben.

Rückfragen bitte an:

Bundespolizeiinspektion Flensburg

Valentinerallee 2a

24941 Flensburg

Pressesprecher

Hanspeter Schwartz

Telefon: 0461/3132-104 o. Mobil: 0160/8946178

Fax: 0461/ 31 32 - 107

E-Mail: bpoli.flensburg.presse@polizei.bund.de

http://www.bundespolizei.de

Twitter: @bpol_kueste

Original-Content von: Bundespolizeiinspektion Flensburg, übermittelt durch news aktuell