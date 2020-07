Polizei Lippe

POL-LIP: Bad Salzuflen - Räuberischer Diebstahl

Lippe (ots)

(LW) Am Samstagmittag gegen 12.25 Uhr beobachtete der Ladendetektiv eines Kaufhauses an der Hoffmannstraße einen Mann, der mehrere Schachteln Zigaretten und eine Packung mit Mund-Nasen-Schutzmasken in seine Tasche steckte und diese an der Kasse nicht bezahlte. Er folgte dem Mann auf den Parkplatz und sprach ihn an seinem Pkw auf den Diebstahl an. Dieser reagierte jedoch nicht auf die Ansprache und wollte sich in seinen Pkw setzen. Als der Detektiv ihn an der Schulter fasste, um ihn vom Einsteigen abzuhalten, schlug der Ladendieb ihm mit großer Wucht auf den Arm. Danach sprang er in seinen schwarzen Mercedes und flüchtete. Der Detektiv wurde im Handgelenksbereich verletzt und musste sich in ärztliche Behandlung begeben. Die polizeilichen Ermittlungen dauern an. Zeugen, die den Vorfall beobachtet haben, werden gebeten, sich bei der Polizei in Detmold unter der Telefonnummer 05231 - 6090 zu melden.

