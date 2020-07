Polizei Lippe

POL-LIP: Detmold - Räuberischer Diebstahl

Lippe (ots)

(LW) Am Freitag gegen 14.00 Uhr beobachtete das Personal eines Einkaufsmarktes an der Elisabethstraße einen Ladendiebstahl. Als ein 22-jähriger Marktmitarbeiter den Täter daraufhin ansprach, stieß dieser ihn grob zur Seite und flüchtete in Richtung Bahnhof. Ein weiterer Mitarbeiter des Marktes verfolgte den Täter noch bis in Bahnhofsnähe, wurde dann aber von diesem massiv bedroht und gab die Verfolgung auf. Der Täter wird wie folgt beschrieben: helles kurzes Haar, weißes T-Shirt Jeans, führte schwarzen (dunklen) Rucksack mit. Zeugen, die den Vorgang beobachtet haben oder Angaben zu dem Täter machen können, werden gebeten, sich mit der Polizei in Detmold unter der Telefonnummer 05231 - 6090 in Verbindung zu setzen.

