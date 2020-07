Polizei Lippe

POL-LIP: Bad Salzuflen. Zeugen für Raub gesucht.

Lippe (ots)

Am Donnerstagabend überfiel ein Unbekannter eine 24-Jährige im Tiefen Grund. Ein Mann näherte sich der Frau von hinten und riss an einem Jutebeutel, den sie in der Hand hielt. Als sie nicht losließ, versuchte er ihr eine reizgasähnliche Substanz ins Gesicht zu sprühen, traf sie jedoch kaum. Der Täter entriss der 24-Jährigen den Beutel und floh zu Fuß in Richtung Bergstraße. Beschrieben wird der Mann als etwa 1,70 bis 1,80 m groß. Er trug einen grauen Kapuzenpullover. Der geraubte Jutebeutel war rosa, hat beige Henkel und die Aufschrift "DM". Zeugen, die zwischen etwa 20 und 21 Uhr Verdächtiges im Umkreis beobachtet haben oder Hinweise zum Verbleib des Beutels geben können, informieren bitte das Kriminalkommissariat 2 telefonisch unter 05231 6090.

Pressekontakt:

Polizei Lippe

Pressestelle

Dr. Laura Merks

Telefon: 05231 / 609 - 5050

Fax: 05231 / 609-5095

E-Mail: Pressestelle.Lippe@polizei.nrw.de

https://lippe.polizei.nrw/

Original-Content von: Polizei Lippe, übermittelt durch news aktuell