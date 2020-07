Polizei Lippe

POL-LIP: Detmold-Heiligenkirchen. Terrassentür aufgehebelt.

Lippe (ots)

Einbrecher verschafften sich durch eine Terrassentür gewaltsam Zutritt zu einem Wohnhaus in der Straße "Am Königsberg". Zwischen Dienstagabend und Donnerstagmittag hebelten sie die Tür auf und durchsuchten die Wohnräume. Welche Beute die Täter machten, ist noch nicht bekannt. Zeugen wenden sich bitte an das Kriminalkommissariat 2 unter der Telefonnummer 05231 6090.

