POL-CLP: Pressemeldungen für den Bereich Cloppenburg und Südkreis

Polizeiinspektion Cloppenburg / Vechta

Cloppenburg - Sachbeschädigung

Am 25.09.2020 in der Zeit von 18:00 Uhr bis 22:00 Uhr schlugen derzeit unbekannte Täter zwei Scheiben einer Lagerhalle in der Eisenbahnstraße in 49661 Cloppenburg ein. Sachdienliche Hinweise nimmt die Polizei Cloppenburg unter der Rufnummer 04471/1860-0 gerne entgegen.

Essen (OL) - Trunkenheit im Verkehr infolge Alkohol

Am 02.10.2020, gegen 16:10 Uhr, befuhr ein 47-Jähriger aus Essen (OL) die Löninger Straße in 49632 Essen (OL), obwohl er unter dem Einfluss alkoholischer Getränke stand. Ein freiwillig durchgeführter Test am tragbaren Alkomaten ergibt einen Wert von 1,89 Promille. Daraufhin wurde eine Blutprobenentnahme durchgeführt und der Führerschein beschlagnahmt. Zudem wurde die Weiterfahrt ausdrücklich untersagt.

