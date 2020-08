Polizeiinspektion Harburg

POL-WL: Verkehrsunfallflucht - Polizei sucht Zeugen

Winsen (ots)

Am Dienstag (11.08.2020), in der Zeit zwischen 17.00 und 17.30 Uhr, kam es auf der Lüneburger Straße zu einer Verkehrsunfallflucht. Die Fahrerin eines weißen Opel Corsa hatte ihren Wagen um 17.00 Uhr in Höhe des Friedhofes auf dem Parkstreifen (Fahrtrichtung Borstel) abgestellt. Als sie nach einer halben Stunde zu ihrem Pkw zurückkehrte, stellte sie Dellen und Lackkratzer entlang der gesamten linken Fahrzeugseite fest. Teile des zerstörten Außenspiegels lagen auf der Friedhofsmauer. Ob der Verursacher oder ein Zeuge die Teile dort ablegte, ist nicht klar. Bislang hat sich der Verursacher auch nicht bei der Polizei gemeldet.

Der Schaden wird auf mehrere tausend Euro geschätzt. Die Polizei Winsen sucht Zeugen, die Hinweise zum Verursacher geben können. Die Telefonnummer lautet 04171 7960.

