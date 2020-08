Polizeiinspektion Harburg

POL-WL: Serie von Taschendiebstählen ++ Hollenstedt - Einbruch in die Grundschule

Landkreis Harburg (ots)

Serie von Taschendiebstählen

Am Montag (10.8.2020) kam es im Kreisgebiet zu mehreren Taschendiebstählen.

In Seevetal/Maschen zogen Diebe in der Zeit zwischen 11:15 Uhr und 11:30 Uhr einer 69-jährigen Frau während des Einkaufens das Portmonee aus der Handtasche. Sie bemerkte den Diebstahl von Papieren und rund 400 EUR Bargeld erst, als sie an der Kasse damit bezahlen wollte.

Nur rund eine Stunde später kam es in Hanstedt zu einem Taschendiebstahl in der Hamburger Straße. Eine 89-jährige Frau wurde auf der Straße angesprochen und in ein Gespräch verwickelt. Später bemerkte sie, dass das Portmonee aus ihrer Handtasche fehlte. Die Beute: rund 60 EUR.

Gegen 13:00 Uhr schlugen die Diebe in einem Discounter in Salzhausen zu. Die Täter zogen einem 76-jährigen Mann die Geldbörse aus der Gesäßtasche. Erst als dieser an der Kasse bezahlen wollte, bemerkte er den Diebstahl. Auch hier erbeuteten die Täter Papiere, Kreditkarten und 100 EUR Bargeld.

Um 14:00 Uhr traf es dann einen 87-jährigen Mann, der in Winsen in der Straße zum Torfmoor unterwegs war. Die Täter erbeuteten die Geldbörse mitsamt mehrere EC-Karten. Mit diesen gelang es ihnen, bei einer nahe gelegenen Bank 1500 EUR vom Konto des Geschädigten abzuheben.

Aufgrund der räumlichen und zeitlichen Verteilung der Taten ist ein Zusammenhang nicht auszuschließen. Die Ermittlungen dazu dauern an. Zeugen oder weitere Geschädigte werden gebeten, sich bei ihrer örtlichen Polizeidienststelle zu melden.

Hollenstedt - Einbruch in die Grundschule

Am Montag, gegen 07.00 Uhr, bemerkten Mitarbeiter der Glockenbergschule, dass Unbekannte am vergangenen Wochenende eine Fensterscheibe des Lehrerzimmers mit einem Stein eingeworfen hatten und so in das Gebäude gelangt waren. Offenbar hatten die Täter mehrere Räume durchsucht. Nach ersten Erkenntnissen wurde jedoch nichts entwendet.

Zeugen, denen in der Zeit zwischen Freitag und Sonntagabend verdächtige Personen auf dem Gelände der Schule an der Straße am Glockenberg aufgefallen sind, werden gebeten, sich unter der Tel.-Nr. 04182 404270 zu melden.

