Polizeiinspektion Harburg

POL-WL: Sechs Einbrüche in Regsbostel +++ Fenster eingeschlagen - Bargeld gestohlen +++ Passat geklaut

Regesbostel (ots)

Gleich in mehrere Objekte, vorwiegend Scheunen und Garagen, aber auch in einen Ford Transit, brachen Unbekannte in der Nacht von Mittwoch auf Donnerstag ein. Fünf der Tatorte lagen in der Straße Im Dorf, einer im Birkenweg. Geklaut wurden Werkzeug und Baumaschinen. Auch ein Vibrationsstampfer und eine Kettensäge sind unter dem Diebesgut. Die Schadenshöhe dürfte um die 5.000 EUR betragen. +++

Fenster eingeschlagen - Bargeld gestohlen

Neu Wulmstorf. Zwischen 14.30 Uhr und 21.50 Uhr schlug ein Einbrecher am Donnerstag in der Straße Am Schützenplatz das Kellerfenster eines Einfamilienhauses ein. Im Haus durchsuchte der Täter alle Räume und erbeutete mehrere hundert Euro Bargeld. +++

Passat geklaut

Tostedt. Im Laufe des Vormittags wurde am Donnerstag ein vor dem Haus in der Straße Am Brook abgestellter, drei Jahre alter VW Passat in weiß geklaut. Der Schaden beträgt etwa 15.000 EUR.

