Polizeiinspektion Harburg

POL-WL: Großaufgebot sucht vermissten 81-Jährigen +++ Achtung! - Brandgefahr +++ GPS vom Mähdrescher geklaut +++ Filmkameras von Rückbank gestohlen +++ Einbruch an der Köhlerhütte

Jesteburg (ots)

Um 18.14 Uhr meldete am Mittwoch eine Altenpflegeeinrichtung ihren 81-jährigen Bewohner als vermisst. Der sei gegen 16.15 Uhr zu einem Spaziergang gestartet und nicht zurückgekommen. Besonders wegen seiner Vorerkrankung sei er auf Hilfe und Medikamente angewiesen. Polizei und die Feuerwehren aus Jesteburg, Lüllau und Harmstorf starteten sofort eine Suchaktion, bei der auch drei Drohnen der Feuerwehren aus Buchholz und Hanstedt angefordert waren. Sogar speziell ausgebildete Personensuchhunde wurden in den Einsatz gebracht. Letztlich gaben zwei Spaziergängerinnen den entscheidenden Hinweis: sie hatten merkwürdige Geräusche aus dem Wald gehört. Bei einer gezielten Suche fanden die Einsatzkräfte den leicht verletzten Mann um 22.12 Uhr auf einem gefällten Baum liegend. Er war wohl über den Baum gestolpert und konnte nicht von allein aufstehen. Ein Rettungswagen brachte ihn zur Behandlung seiner Wunden in ein Krankenhaus.

+++

Achtung! - Brandgefahr

Stelle. Zu einem Heckenbrand wurden Polizei und Feuerwehr Stelle Donnerstagvormittag um 10 gerufen. Der 61-jährige Anwohner hatte in der Straße Am Schafwedel mit einem Bunsenbrenner Unkraut in seiner Auffahrt vernichten wollen. Ein Funke setzte hierbei die Hecke in Brand. Größerer Schaden entstand allerdings nicht. Die Polizei weist darauf hin, dass bei der derzeitigen Trockenheit die Brandgefahr enorm ist. Der Umgang mit Feuer sollte im Freien unter Beachtung besonderer Sorgfalt einhergehen. Ein einsatzbereiter Gartenschlauch oder ein Eimer Wasser könnten schon hilfreich sein.

+++

GPS vom Mähdrescher geklaut

Egestorf. In der Nacht von Dienstag auf Mittwoch sind Unbekannte in eine Scheune in der Schätzendorder Straße eingestiegen und haben dort ein GPS-Gerät im Wert von 12.000 EUR vom Dach eines Claas-Mähdreschers abmontiert und gestohlen. Die Polizei in Salzhausen bittet um Zeugenhinweise unter 04172/986610.

+++

Filmkameras von Rückbank gestohlen

Tespe. Um 20 Uhr hatte der Fahrer eines Nissan seinen Pkw am Metzensee abgestellt. Zweieinhalb Stunden später stellte er den Einbruch in sein Fahrzeug fest. Unbekannte hatten eine Scheibe eingeschlagen und von der Rückbank zwei Kamerataschen nebst Inhalt geklaut. Der Schaden beläuft sich auf 15.500 EUR. Zeugen, die im Zeitraum von 20 Uhr bis 22.40 Uhr in der Straße Kötnerberg verdächtige Personen beobachtet haben, melden sich bitte bei der Polizei in Winsen unter 04171/7960.

+++

Einbruch an der Köhlerhütte

Garstedt. An der Köhlerhütte in der Nähe von Garstedt wurde jetzt ein VW Golf aufgebrochen. Am Mittwoch zwischen 20.45 Uhr und 21.25 Uhr wurde die Beifahrertürscheibe des Pkw eingeschlagen. Danach wurde die fest verbaute Multimediaeinheit mit Navi fachmännisch ausgebaut und geklaut. Jetzt hofft die Polizei Salzhausen auf Zeugenhinweis unter 04172/986610.

+++

Bus verliert Diesel - Motorradfahrer stürzt

Fleestedt. Mittwochfrüh um sechs Uhr verlor ein Omnibus größere Mengen Diesel auf der Winsener Landstraße Ecke Glüsinger Straße. Ein 56-jähriger Motorradfahrer, der gerade aus Karoxbostel kam, erkannte die Gefahrenstelle nicht mehr rechtzeitig und stürzte. Der Mann wurde leicht verletzt und seine Maschine beschädigt. Die Schadenshöhe beträgt etwa 1.600 EUR.

+++

Winsen - Auffahrunfälle mit vier Verletzten

Winsen. Um 13.40 Uhr kam es am Mittwoch zu einem Auffahrunfall am Gehrdener Deich. Ein 22-Jähriger hielt mit seinem Audi A6 an einer Querungshilfe, um zwei Radfahrenden das Überqueren der Straße zu ermöglichen. Eine hinter ihm fahrende 68-Jährige erkannte dies zu spät und fuhr mit ihrem BMW Cooper auf den Audi auf. Auf den BMW krachte dann noch ein 61-Jähriger mit seinem Toyota Auris. Die BMW-Fahrerin und der Toyota-Fahrer wurden durch den Aufprall leicht verletzt und ins Krankenhaus gebracht. Der Schaden beträgt etwa 5.000 EUR. Ein ähnlicher Unfall ereignete sich um 18.45 Uhr auf der Luhdorfer Straße. Hier beabsichtigte eine 23-jährige Pkw-Fahrerin nach rechts in die Riedelstraat abzubiegen. Vorschriftsgemäß ließ sie zuvor einen geradeaus weiterfahrenden Radfahrer (60) passieren. Eine 40-Jährige erkannte das zu spät und fuhr mit ihrem Pkw auf den anderen auf. Der Pkw der 23-Jährigen wurde dadurch gegen das vorbeifahrende Fahrrad geschoben, sodass der Radfahrer und die 23-Jährige leicht verletzt wurden. (Anm.: Daten zu den Fahrzeugen u.a. sind bei Fertigung der Pressemitteilung noch nicht bekannt.)

Rückfragen bitte an:

Polizeiinspektion Harburg

Polizeihauptkommissar

Jan Meier

Telefon: 0 41 81 / 285 - 104

Mobil: 0 160 / 972 710 15

Fax: 0 41 81 / 285 - 105

E-Mail: pressestelle@pi-harburg.polizei.niedersachsen.de

www.pi-wl.polizei-nds.de

Original-Content von: Polizeiinspektion Harburg, übermittelt durch news aktuell