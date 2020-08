Polizeiinspektion Harburg

POL-WL: Drei Verletzte nach Frontalzusammenstoß + Pkw zerkratzt

Dibbersen (ots)

Auf der Bürgermeister-Becker-Straße kam es am Montag um kurz vor 14 Uhr zu einem Verkehrsunfall. Ein 21-Jähriger geriet mit seinem Ford Transit aus bislang nicht geklärter Ursache in den Gegenverkehr, wo er frontal mit dem Audi Q5 eines 70-Jährigen zusammenstieß. Weil in den ersten Notrufen von in den Autos eingeklemmten Personen die Rede war, wurden neben der Polizei auch drei Rettungswagen und die Feuerwehr Dibbersen alarmiert. Vor Ort trafen die Einsatzkräfte auf zwei völlig zerstörte Fahrzeuge. Die beiden Fahrzeugführer und die Beifahrerin (64) in dem Audi hatten sich allerdings inzwischen befreien können. Sie alle wurden verletzt und in ein Krankenhaus eingeliefert. Die Polizei beziffert den Sachschaden auf 27.500 EUR.

Pkw zerkratzt

Stelle. Auf dem Park & Ride-Parkplatz im Penellweg haben Unbekannte am Montag zwischen 14 Uhr und 17:30 Uhr einen VW Passat und einen Kia zerkratzt. Beim Kia wurde die Beifahrertür Opfer der Zerstörungswut, beim VW war es die Fahrerseite. Die Polizei schätzt den Schaden auf mehrere hundert Euro.

