Polizeiinspektion Harburg

POL-WL: Wildpinkler per Haftbefehl gesucht

Tostedt (ots)

Kurz nach Mitternacht bemerkten Polizisten am Mittwoch in der Straße Unter den Linden einen Mann, der in der Öffentlichkeit urinierte. Als sie seine Personalien überprüften, stellten sie fest, dass der 35-Jährige per Haftbefehl gesucht wurde. Als die Beamten dem Mann erklärten, dass er nun vorläufig festgenommen sei und mit in die Zelle müsse, versuchte er zu flüchten. Er stolperte aber sogleich und schlug lang hin. Als die Polizisten dem Mann jetzt Handfesseln anlegten, schlug und trat er wild um sich und verletzte die beiden. Anschließend ging es dann aber doch für ihn ins Gewahrsam. Er wird einem Haftrichter vorgeführt. Eine Anzeige wegen tätlichen Angriffs auf Polizisten folgt.

