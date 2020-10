Polizeiinspektion Cloppenburg / Vechta

POL-CLP: Pressemeldungen für den Bereich Vechta

Cloppenburg/Vechta (ots)

Steinfeld - Verkehrsunfallflucht mit verletztem Kind

Am Donnerstag, 01. Oktober 2020, kam es um 12.15 Uhr in der Dammer Straße zu einer Verkehrsunfallflucht. Ein 31-jähriger Pkw-Fahrer aus Steinfeld befuhr die Einbahnstraße in verkehrter Richtung und touchierte dabei einen 7-jährigen Jungen, der die Fahrbahn überquerte. Dieser wurde hierdurch leicht verletzt. Als der Vater des Jungen den Fahrer ansprach, entfernte dieser sich von der Unfallstelle, ohne seine Personalien zu hinterlassen. Der Tatverdächtige konnte im Nachhinein ermittelt werden.

