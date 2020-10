Polizeiinspektion Cloppenburg / Vechta

Lohne - Raub am Bahnhof, Fahndung mit Phantombildern

Wie bereits berichtet, kam es am Mittwoch, 19. August 2020, gegen 20.00 Uhr im Bereich des Fahrkartenautomaten zu einem Raubüberfall. Ein 28-jähriger Lohner wurde durch zwei bislang unbekannte, männliche Täter zu Boden geschlagen. Dem Opfer raubten sie anschließend Bargeld. Die beiden Täter flüchteten dann zu Fuß in Richtung Bahnhofstraße und anschließend nach rechts über den Bahnübergang in Richtung eines Verbrauchermarktes. Der Lohner wurde leicht verletzt. Den Vorfall sollen zwei Zeugen beobachtet haben, die gebeten werden sich bei der Polizei zu melden. Hierbei soll es sich um eine rothaarige Frau mit Brille am Bahngleis und einen männlichen Taxifahrer gehandelt haben. Inzwischen konnten detailreiche Phantombilder der beiden Täter angefertigt und ausführliche Täterbeschreibungen erlangt werden. Der erste Täter wird als männlich, etwa 28 bis 35 Jahre alt und muskulös beschrieben. Er soll zwischen 170 und 180 cm groß gewesen sein und ein gepflegtes Erscheinungsbild gehabt haben. Er trug einen schmalen, dunklen Bart am Unterkiefer und einen auffälligen, etwa 50-Cent-Stück großen Leberfleck auf dem rechten Wangenknochen. Bekleidet war er mit einem schwarzen Calvin Klein T-Shirt, das im Brustbereich eine weiße Schrift trug, einer hellblaue Jeans mit Löchern und Nike Airmax Schuhen in blau-schwarz. Auf dem Kopf trug er ein schwarzes Basecap und dazu eine Brille mit schwarzem Gestell und goldenen Scharnieren. Am linken Arm trug er ein goldenes Armband. Er soll eine fremde Sprache gesprochen haben. Er soll einen braunen Teint gehabt haben. Der zweite Täter wird als männlich, etwa 30 bis 32 Jahre alt, schmal und etwa 165 bis 170 cm groß beschrieben. Sein Erscheinungsbild wirkte eher ungepflegt. Die Frisur wird ähnlich einem Undercut beschrieben, wobei die Haare oben leicht blondiert wirkten. Sie wurden spitz nach oben frisiert. Das Gebiss habe einen ungepflegten, verfärbten Eindruck gemacht. Auch dieser Täter sprach eine fremde Sprache. Der Täter trug ein weißes Calvin Klein T-Shirt mit schwarzer Schrift. Sachdienliche Hinweise nimmt die Polizei Lohne (Tel. 04442-808460) entgegen.

