Polizeiinspektion Cloppenburg / Vechta

POL-CLP: Pressemeldungen für den Nordkreis Cloppenburg

Cloppenburg/Vechta (ots)

Friesoythe- Versuchter Einbruch in Partyhütte

Zwischen Dienstag, den 29 September 2020, gegen 20.00 Uhr und Mittwoch, den 30.September 2020, um 22.00 Uhr versuchten bislang unbekannte Täter gewaltsam in eine Partyhütte am Böseler Kirchweg (Schlingshöher Treff) einzudringen. Dies blieb jedoch erfolglos. An der Eingangstür entstand Sachschaden in Höhe von etwa 100 Euro. Zeugen werden gebeten sich mit der Polizei Friesoythe (Tel.:04491-93160) in Verbindung zu setzen.

Rückfragen bitte an:

Polizeiinspektion Cloppenburg / Vechta

Nadine Luttmann, PKin

Pressestelle

Telefon: 04471/1860-104

E-Mail: pressestelle@pi-clp.polizei.niedersachsen.de

https://www.pd-ol.polizei-nds.de/dienststellen/polizeiinspektion_clop

penburg_vechta/herzlich-willkommen-bei-der-polizeiinspektion-cloppenb

urgvechta-33.html

Original-Content von: Polizeiinspektion Cloppenburg / Vechta, übermittelt durch news aktuell