Damme- Verkehrsunfallflucht

Am Mittwoch, 30. September 2020, gegen 11.40 Uhr, kam es in der Straße Südring (Landesstraße 846) zu einer Verkehrsunfallflucht. Ein bisher unbekannter Verkehrsteilnehmer befuhr mit einer grünen landwirtschaftlichen Zugmaschine des Herstellers Fendt und angehängten Kartoffelroder den Südring in Richtung Westring. Hierbei streifte dieser im Begegnungsverkehr mit dem Kartoffelroder zwei Sattelzüge eines 53-jährigen Fahrers aus Bielefeld sowie eines 59-jährigen Fahrers aus Alfhausen. An beiden Sattelzügen entstandenen Sachschäden. Die genaue Schadenshöhe ist derzeit nicht bekannt. Anschließend setzte der Verkehrsteilnehmer unerlaubterweise seine Fahrt fort. Sachdienliche Hinweise nimmt die Polizei in Damme (Tel. 05491-999360) entgegen.

Vechta- Verkehrsunfallflucht/ Zeugenaufruf

Am Donnerstag, 01. Oktober 2020, gegen 07.25 Uhr, kam es im Kreuzungsbereich der Straßen Wintermarsch und Marschstraße zu einer Verkehrsunfallflucht. Nach bisherigen Erkenntnissen befuhr ein 16-jähriger Fahrer aus Goldenstedt mit einem Kleinkraftrad die Franz-Vorwerk-Straße in Richtung Wintermarsch. An der Kreuzung zur Marschstraße warteten an der Straße mehrere Mädchen. Dieses warteten zunächst den bevorrechtigten Verkehr ab, ehe diese die Straße überquerten. Vermutlich haben diese den Kleinkraftfahrer übersehen. Der 16-Jährige bremste und wollte den Mädchen ausweichen. Hierbei stürzte dieser und verletzte sich leicht. Die Personengruppe entfernte sich über die Marschsraße in Richtung Innenstadt von der Unfallstelle. Sachdienliche Hinweise nimmt die Polizei in Vechta (Tel. 04441-9430) entgegen.

