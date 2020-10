Polizeiinspektion Cloppenburg / Vechta

POL-CLP: Pressemeldungen für den Bereich Cloppenburg

Cloppenburg/Vechta (ots)

Garrel/ Varrelbusch- Gefährdung des Straßenverkehrs/ Zeugenaufruf

Am Donnerstag, 01. Oktober 2020, gegen 07.45 Uhr, kam es in der Garreler Straße in Höhe einer dortigen Tierarztpraxis zu einer Gefährdung des Straßenverkehrs. Nach bisherigen Erkenntnissen befuhr ein/e bislang unbekannte/r Verkehrsteilnehmer/in mit einem silbernen VW Tiguan mit Cloppenburger Kennzeichen die Garreler Straße in Richtung Garrel und überholte in einer leichten Rechtskurve einen grauen LKW samt Anhänger. Ein 74-jähriger Garreler kam als Fahrer eines Mietwagens, Mercedes E-Klasse, entgegen. Dieser musste stark abbremsen und in den Seitenraum ausweichen, um einen Frontalzusammenstoß zu verhindern. Zeugen, die sachdienliche Hinweise geben könnten, werden gebeten, sich mit der Polizei in Garrel (Tel. 04474-939420) in Verbindung zu setzen.

Cloppenburg- Polizeibeamte führten Verkehrskontrollen in Fahrradstraße durch

Am Donnerstag, 01. Oktober 2020, zwischen 11.30 Uhr und 13.00 Uhr, führten Polizeibeamtinnen und Polizeibeamte der Polizeiinspektion Cloppenburg/Vechta Verkehrskontrollen in der Kirchhofstraße, welche zur Fahrradstraße umgebaut wurde, durch. Im Rahmen der Kontrollen stellten die Beamten 34 Verkehrsteilnehmer fest, welche verbotsweise die Fahrradstraße befahren haben. Der Verstoß wurde mit einem Verwarngeld in Höhe von 15 Euro geahndet. Zudem stellten die Beamten während der Kontrollen einen Handy-Verstoß bei einem PKW-Fahrer fest. Die Polizeiinspektion Cloppenburg/Vechta wird auch zukünftig Kontrollen in der Fahrradstraße durchführen.

Rückfragen bitte an:

Polizeiinspektion Cloppenburg / Vechta

Nadine Luttmann, PKin

Pressestelle

Telefon: 04471/1860-104

E-Mail: pressestelle@pi-clp.polizei.niedersachsen.de

https://www.pd-ol.polizei-nds.de/dienststellen/polizeiinspektion_clop

penburg_vechta/herzlich-willkommen-bei-der-polizeiinspektion-cloppenb

urgvechta-33.html

Original-Content von: Polizeiinspektion Cloppenburg / Vechta, übermittelt durch news aktuell