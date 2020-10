POL-CLP: Pressemeldungen für den Landkreis Vechta

Polizeiinspektion Cloppenburg / Vechta

Vechta - Diebstahl eines Pedelec

Am Mittwoch, 30. September 2020, kam es zwischen 09.45 und 11.15 Uhr am Friedhof in der Atlasstraße zum Diebstahl eines Pedelec. Ein bislang unbekannter Täter entwendete das anthrazit farbige Damenrad der Marke Victoria. Es handelte sich um ein Modell E-Spezial 7.7 mit scharzen Schutzblechen, schwarzen Griffen, schwarzen Felgen und schwarzem Sattel. Außerdem war am Lenker eine Handyhalterung mit roten Bändern angebracht. Sachdienliche Hinweise nimmt die Polizei Vechta (Tel. 04441-9430) entgegen.

Goldenstedt - Fahren ohne Fahrerlaubnis mit nicht zugelassenem Pkw

Am Dienstag, 29. September 2020, wurde um 18.51 Uhr ein 25-jähriger Pkw-Fahrer aus Cloppenburg auf der Vechtaer Straße kontrolliert. Im Rahmen der Überprüfungen stellte sich heraus, dass der Mann nicht im Besitz einer gültigen Fahrerlaubnis ist. Au0erdem wurden an Pkw Kennzeichen angebracht, die zu einem anderen Fahrzeug gehören. Die Halterin befand sich ebenfalls im Pkw, sodass der Verdacht besteht, dass sie die Fahrt zuließ. Die Weiterfahrt wurde untersagt und entsprechende Ermittlungsverfahren eingeleitet.

Visbek - Fahren unter Alkoholeinfluss

Am Mittwoch, 30. September 2020, wurde um 15.44 Uhr ein 43-jähriger Pkw-Fahrer aus Visbek auf der Vitusstraße kontrolliert. Im Rahmen der Überprüfungen ergab sich der Verdacht, dass der Mann unter dem Einfluss von Alkohol gefahren sein könnte. Ein Atemalkoholtest ergab einen Wert von 1,44 Promille. Daher wurde eine Blutprobe entnommen, der Führerschein beschlagnahmt und ein entsprechendes Ermittlungsverfahren eingeleitet.

Lutten - Verkehrsunfallflucht

Zwischen Freitag, 25. September 2020, 19.00 Uhr und Samstag, 26. September 2020, 02.00 Uhr kam es auf dem Parkplatz des Sportplatzes am Mittelweg zu einer Verkehrsunfallflucht. Ein bislang unbekannter Verursacher beschädigte vermutlich beim Ein- oder Ausparken eine Mercedes A-Klasse, Anschließend entfernte der Verursacher sich, ohne sich um die Regulierung des 500 Euro hohen Sachschadens zu kümmern. Sachdienliche Hinweise nimmt die Polizei Goldenstedt (Tel. 04444-967220) entgegen.

