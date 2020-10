Polizeiinspektion Cloppenburg / Vechta

Löningen - Fahren unter Alkoholeinfluss

Am Mittwoch, 30. September 2020, wurde um 17.40 Uhr ein 66-jähriger Pkw-Fahrer aus Löningen auf dem Oldenburger Ring kontrolliert. Im Rahmen der Überprüfungen ergab sich der Verdacht, dass der Mann unter dem Einfluss von Alkohol gefahren sein könnte. Ein Atemalkoholtest ergab einen Wert von 0,63 Promille. Es wurde eine Blutprobe entnommen, die Weiterfahrt untersagt und ein entsprechendes Ermittlungsverfahren eingeleitet.

Löningen - Verkehrsunfall mit leicht verletzter Person

Am Mittwoch, 30. September 2020, kam es um 10.00 Uhr am Kreisverkehr der Bahnhofsallee zu einem Verkehrsunfall. Eine 56-jährige Fahrradfahrerin aus Löningen wollte am Kreisverkehr die Bahnhofsallee überqueren. Dies erkannte ein 64-jähriger Pkw-Fahrer aus Löningen zu spät, der in den Kreisverkehr von der Bahnhofsallee aus einfahren wollte. Es kam zum Zusammenstoß, durch den die Frau leicht verletzt wurde. Sie wurde durch Rettungskräfte in ein Krankenhaus verbracht. Es entstand Sachschaden in Höhe von 2500 Euro.

Cloppenburg - Verkehrsunfallflucht

Zwischen Dienstag, 29. September 2020, 23.30 Uhr und Mittwoch, 30. September 2020, 10.00 Uhr kam es in der Sonnenblumenstraße zu einer Verkehrsunfallflucht. Ein bislang unbekannter Verursacher beschädigte vermutlich beim Ein- oder Ausparken einen VW Up, der dort geparkt war. Anschließend entfernte der Verursacher sich, ohne sich um die Regulierung des 400 Euro hohen Sachschadens zu kümmern. Sachdienliche Hinweise nimmt die Polizei Cloppenburg (Tel. 04471-18600) entgegen.

Molbergen - Verkehrsunfall mit leicht verletzter Person

Am Mittwoch, 30. September 2020, kam es um 13.30 Uhr auf der Ermker Straße zu einem Verkehrsunfall. Ein 43-jähriger Transporter-Fahrer aus Lahn kam aus bislang unbekannter Ursache in einer leichten Linkskurve nach rechts von der Straße ab und kollidierte mit einem Baum. Der Mann wurde leicht verletzt. Es entstand Sachschaden in Höhe von 5500 Euro.

