Polizeiinspektion Cloppenburg / Vechta

POL-CLP: Pressemeldungen für den Bereich Vechta

Cloppenburg/Vechta (ots)

Goldenstedt - Einbruch in Vereinsheim

Zwischen Sonntag, 20. September 2020, 13.00 Uhr und Mittwoch, 30. September 2020, 09.15 Uhr kam es in der Arkeburger Straße zu einem Einbruch in ein Vereinsheim. Ein bislang unbekannter Täter verschaffte sich Zugang zu einer Holzhütte und entwendete aus dieser Getränke und elektronisches Gerät. Sachdienliche Hinweise nimmt die Polizei Goldenstedt (Tel. 04444-967220) entgegen.

Visbek - Pkw zerkratzt

Zwischen Montag, 28. September 2020, 17.30 Uhr und Dienstag, 29. September 2020, 16.15 Uhr kam es in der Danziger Straße zu einer Sachbeschädigung. Ein bislang unbekannter Täter zerkratze einen VW Golf im Bereich der Fahrerseite. Der Schaden wird auf 2000 Euro geschätzt. Sachdienliche Hinweise nimmt die Polizei Visbek (Tel. 04445-950470) entgegen.

Vechta - Verkehrsunfall mit leicht verletzter Person

Am Mittwoch, 30. September 2020, kam es um 07.40 Uhr an der Einmündung des Schnepfenwegs zur Waldhornstraße zu einem Verkehrsunfall. Ein 11-jähriger Fahrradfahrer aus Vechta wollte vom Schnepfenweg in die Waldhornstraße abbiegen und übersah hierbei einen 53-jährigen Pkw-Fahrer aus Visbek. Dieser konnte einen Zusammenstoß nicht mehr verhindern, sodass der Junge leicht verletzt wurde.

Vechta - Verkehrsunfall mit leicht verletzter Person

Am Mittwoch, 30. September 2020, kam es um 08.15 Uhr auf der Oldenburger Straße zu einem Verkehrsunfall. Eine 50-jährige Fahrradfahrerin aus Vechta wollte vom Fahrradschutzstreifen der Oldenburger Straße aus nach links abbiegen. Hierbei kam es zum Zusammenstoß mit einer hinter ihr fahrenden 40-jährigen Pkw-Fahrerin aus Vechta. Die Fahrradfahrerin stürzte und wurde leicht verletzt. Sie wurde durch einen Rettungswagen in ein Krankenhaus gebracht. Der Sachschaden wird auf 1000 Euro geschätzt.

