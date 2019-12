Polizeipräsidium Ulm

POL-UL: (GP) Birenbach - Nicht aufgepasst

Am Dienstag stieß ein Rollerfahrer mit einem Auto in Birenbach zusammen.

Gegen 16.30 Uhr fuhr 57-Jähriger mit seinem Kleinkraftroller auf der Lorcher Straße in Richtung Rechberghausen. Durch eine Baustelle auf der Lorcher Straße staute sich der Verkehr erheblich. Der Rollerfahrer fuhr links an den wartenden Autos vorbei. An der Einmündung zur Uhlandstraße fuhr 60-Jähriger mit seinem Nissan nach links in die Lorcher Straße ein. Verkehrsbedingt wartende Autofahrer ließen den Nissan Fahrer einfahren. Der Rollerfahrer stieß mit dem Nissan zusammen. Bei dem Sturz verletzte sich der 57-Jährige schwer. Rettungskräfte brachten den Mann in ein Krankenhaus. Der Roller war nicht mehr fahrbereit. Den Schaden schätzt die Polizei auf etwa 4.000 Euro. Die Verkehrspolizei Mühlhausen hat die Ermittlungen aufgenommen. Die Polizei sucht nun Zeugen die beim Warten von dem Rollerfahrer überholt wurden und den Unfall beobachtet haben. Hinweise bitte an die Verkehrspolizei Mühlhausen unter Telefonnummer 07335/96260.

