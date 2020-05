Kreispolizeibehörde Märkischer Kreis

POL-MK: Metalldiebe suchen Kirchengebäude heim

Menden (ots)

In der Nacht auf vergangenen Donnerstag entwendeten Diebe Kupferfallrohre an den Kirchengebäuden an der Waldenburger Straße sowie am Glockenblumenweg. Hinweise zu den Metalldieben nimmt die Wache in Menden unter 02373/9099-0 entgegen.

Rückfragen bitte an:

Kreispolizeibehörde Märkischer Kreis

Pressestelle Polizei Märkischer Kreis

Telefon: +49 (02371) 9199-1220 oder 1221

E-Mail: pressestelle.maerkischer-kreis@polizei.nrw.de

http://maerkischer-kreis.polizei.nrw

Original-Content von: Kreispolizeibehörde Märkischer Kreis, übermittelt durch news aktuell