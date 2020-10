Polizeiinspektion Cloppenburg / Vechta

POL-CLP: Pressemeldungen für den Bereich Vechta

Cloppenburg/Vechta (ots)

Lohne- Diebstahl eines Pedelecs

Zwischen Samstag, 26. September 2020, und Sonntag, 27. September 2020, kam es in der Straße Adenauerring bei einer dortigen Sporthalle zu einem Diebstahl. Ein bislang unbekannter Täter entwendete ein dort abgestelltes schwarzes Pedelec des Herstellers Kalkhoff, Modell Tasman. An dem Pedelec ist ein Aufkleber Fahrrad Poff angebracht. Sachdienliche Hinweise nimmt die Polizei in Lohne (Tel. 04442-93160) entgegen. Sachdienliche Hinweise nimmt die Polizei in Lohne (Tel. 04442-93160) entgegen.

Vechta- Einbruchsversuch in Wohnhaus

Am Donnerstag, 01. Oktober 2020, 22.39 Uhr, begaben sich unbekannte Täter in Vechta, Tannenweg, auf das Grundstück eines derzeit unbewohnten Wohnhauses. Im rückwärtigen Bereich des Hauses wurde dann mittels eines Steines eine Fensterscheibe eingeworfen. Das Gebäude wurde nicht betreten. Der entstandene Schaden beläuft sich auf ca. 500,00 Euro. Sachdienliche Hinweise nimmt die Polizei in Vechta entgegen, Tel.: 04441-943-0.

Steinfeld- Fahren ohne Fahrerlaubnis

Am Donnerstag, 01. Oktober 2020, 03.30 Uhr, befuhr ein 35-jähriger aus Damme mit einem Pkw die Bergmannstraße in Steinfeld, ohne im Besitz einer Fahrerlaubnis zu sein. Die Weiterfahrt wurde untersagt. Ein entsprechendes Strafverfahren wurde eingeleitet.

Lohne- Sachbeschädigung an PKW

Zwischen Mittwoch, 30. September 2020, 18.00 Uhr, und Donnerstag, 01. Oktober 2020, 08.00 Uhr, kam es in der Breslauer Straße zu einer Sachbeschädigung. Ein bisher unbekannter Täter entfernte eine Plastikverkleidung von einem Nissan Note. Zeugen, die sachdienliche Hinweise geben können, werden gebeten, sich mit der Polizei in Lohne (Tel. 04442-93160) in Verbindung zu setzen.

Lohne- Reifen zerstochen

Zwischen Freitag, 25. September 2020, 17.00 Uhr, und Montag, 28. September 2020, 07.15 Uhr, kam es in der Straße Achtern Thun zu einer Sachbeschädigung. Ein bislang unbekannter Täter zerstach einen Reifen eines VW Polo, welcher in einer Tiefgarage abgestellt war. Der Sachschaden wird auf 100 Euro geschätzt. Sachdienliche Hinweise nimmt die Polizei in Lohne (Tel. 04442-93160) entgegen.

Vechta- Geschwindigkeitsüberwachung

Zwischen Donnerstag, 01. Oktober 2020, 23.15 Uhr, und Freitag, 02. Oktober 2020, 00.23 Uhr, führten Polizeibeamte Geschwindigkeitsmessungen in der Diepholzer Straße durch. Im Rahmen der Verkehrsüberwachung konnte eine Geschwindigkeitsüberschreitung festgestellt werden. Ein Verkehrsteilnehmer wurde mit einer Geschwindigkeit von 97 km/h bei erlaubten 60 km/h gemessen. Ein entsprechendes Verkehrsordnungswidrigkeitenverfahren wurde eingeleitet.

Rückfragen bitte an:

Polizeiinspektion Cloppenburg / Vechta

Nadine Luttmann, PKin

Pressestelle

Telefon: 04471/1860-104

E-Mail: pressestelle@pi-clp.polizei.niedersachsen.de

https://www.pd-ol.polizei-nds.de/dienststellen/polizeiinspektion_clop

penburg_vechta/herzlich-willkommen-bei-der-polizeiinspektion-cloppenb

urgvechta-33.html

Original-Content von: Polizeiinspektion Cloppenburg / Vechta, übermittelt durch news aktuell