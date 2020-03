Polizei Lippe

POL-LIP: Lemgo. Zusammenstoß beim Abbiegen.

Bei dem Zusammenstoß zweier Fahrzeuge verletzte sich eine 28-jährige Frau aus Lemgo am Dienstagnachmittag leicht. Gegen 16:30 Uhr befuhr die Frau mit ihrem Fiat die Grevenmarschstraße in Richtung der Innenstadt. Zeitgleich befuhr ein 21-Jähriger mit einem Ford Transit die Straße in entgegengesetzter Richtung. Beim Linksabbiegen auf eine Grundstückszufahrt bemerkte der junge Mann den Fiat der Frau zu spät. Trotz einer Notbremsung konnte die 28-Jährige den Zusammenstoß nicht mehr verhindern. Beide Fahrzeuge prallten frontal zusammen. Dabei entstand Sachschaden in Höhe von zirka 6.000 Euro. Die Frau musste zur ambulanten Behandlung in eine Klinik gefahren werden.

